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Valerien Ismael için 3 kritik maç

Beşiktaş’ta tartışmaların merkezinde yer alan teknik direktör Valerien İsmael için sırayla oynayacağı Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray maçları belirleyici olacak. Siyah-beyazlı yönetim, kesin kararını 13. haftadaki derbinin ardından verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Valerien Ismael için 3 kritik maç
​Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael konusundaki tartışmalar sürerken, Fransız çalıştırıcının eleştirileri dikkate aldığı ve durumu düzeltmeye çalıştığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpteki serüveni konusunda henüz üstünde hemfikir olunmayan 47 yaşındaki çalıştırıcıyı kritik 3 maç bekliyor.

Son 5 maçta 1 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında pazartesi günü Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Ligde son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş’ta bu maçta da puan kaybedilmesi durumunda İsmael’in durumu yönetim tarafından masaya yatırılacak. Bu maçı kazanırsa İsmael, 12. haftada içeride oynayacağı Ümraniyespor maçıyla birlikte seri yapacağını düşünüyor. Öte yandan Vodafone Park’taki seyirci tepkisinin de artmaması için Kartal’ın önce Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönüp, ardından Vodafone Park’ta Ümraniyespor önünde mağlup duruma düşmemesi gerekiyor.

  • Derbi belirleyici
  • Fransız Teknik Direktör Valerien İsmael için en belirleyici maç 13. haftada Aslantepe’de oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı olacak. Şu ana kadar Süper Lig’de henüz derbi galibiyeti bulunmayan Valerien İsmael, sarıkırmızılılar ile deplasmanda oynayacağı maçta bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. İsmael, geçen sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe ile berabere kalırken, bu sezon da yine iki takımı yenmeyi başaramadı ve sahasında oynadığı maçlardan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş yönetiminin derbinin sonucuna göre Valerien İsmael’le ilgili kesin kararı vermesi bekleniyor.

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