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Valerien Ismael: İyi başlarsak devamı gelir

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, oyuncularının öz güvenini geri getirmek istiyor. Genç çalıştırıcı, “Benim için de sizin için de yeni ve zorlu bir süreç başlıyor. Ancak Trabzonspor’u yenersek, sezon sonuna kadar devamını getiririz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: İyi başlarsak devamı gelir
Valerien Ismael taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Beşiktaş, yarın oynanacak Trabzonspor derbisine kilitlenmiş durumda. Deplasmanda oynayacağı dev maç öncesi Vodafone Park’ta taraftarıyla buluşan ve moral depolayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Valerien Ismael’in de ilk maçı olacak. Bu nedenle hem takım hem de genç teknik adam için büyük önem arz eden maç öncesi herkesin kafasındaki tek düşünce kazanarak dönmek.

Fransız teknik adam, oyuncularına öz güven aşılıyor. Trabzonspor’u yenerek iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Ismael’in oyuncularına, “Geçen sezonu şampiyon bitiren bir takım olarak bu sezon işlerin iyi gitmemiş olması öz güveninizi düşürmüş olabilir. Ama bu kalitenizden bir şey eksiltmez. Bütün gözlemlerim, çok iyi bir takıma sahip olduğumuz yönünde. Benim için de sizin için de yeni ve zorlu bir süreç başlıyor. Ancak lider Trabzonspor’u yenerek başlarsak, sezon sonuna kadar devamını getiririz” dediği öğrenildi.

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