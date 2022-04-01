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Valerien Ismael nefes aldırmıyor

Geldiği günden beri çift idmanla takımı yoğun bir tempoya alan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, eski takımlarındaki koşu mesafelerini siyah-beyazlılarda da yakalamak istiyor. Genç çalıştırıcı, Trabzonspor maçında ise 3-6-1 sistemi ile orta sahayı kalabalık tutacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael nefes aldırmıyor
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, pazar günü Trabzonspor karşısında siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkacak.

Geldiği günden beri adeta kendisini tesislere kapatan 46 yaşındaki teknik adam, hem rakip analizini yapıyor hem de kendi oyuncularının bu zamana kadar ortaya koydukları performansları inceliyor. Fransız çalıştırıcı günde iki idman yaptırırken, bu idmanlarla takımın fizik kondisyonunun yukarı çıkmasını hedefliyor. Yüksek koşu mesafeleri ile bilinen genç çalıştırıcı, bunu Beşiktaş’ta da uygulamak istiyor. Ismael, takıma oturtmak istediği taktik konusunda da idmanları sık sık kesip oyuncuları ile konuşuyor.

Kalabalık orta saha

Teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçının taktiğini de belirledi. Orta sahayı kalabalık tutacak olan Fransız çalıştırıcı, 3-6-1 sistemi ile rakibi karşılayacak. Bu konuda Pjanic’in takıma dönmesi ile eli güçlenen Ismael, Josef’in yanında Pjanic ve Can Bozdoğan’ı kullanmayı planlıyor. Bu sayede orta sahadaki direnci artırmak isteyen Ismael, Siopis’e yapacağı baskı ile rakibini hataya zorlamak istiyor. Orta sahanın kenarlarında Rıdvan ve Rosier’i kullanacak olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Ghezzal’ı ise Batshuayi’ye yakın oynatacak. Fransız teknik adamın Güven’i de kullanması bekleniyor.

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