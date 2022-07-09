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Valerien Ismael'den transfer açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Avusturya kamp programı kapsamında Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Valerien Ismaelden transfer açıklaması
Valérien Ismaël

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen’i Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, transfer gündemiyle ilgili açıklama yaptı.

Ismael, yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına çok erken başladıklarını ve şuana kadar takıma Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Romain Saiss gibi üst düzey performansa sahip isimlerin dahil olduğunu hatırlatarak, "Kulübümüz transfer konusunda gerçekten çok iyi iş çıkarttı. Ben aslında bu yüzden geçen sene erken geldim. Bu hazırlıkları yapıp tespitleri yapmak için geldim. Ceyhun beyle çok yakından çalıştık. 3 aydır da zaten bu transferler üzerinde çok yoğun çalıştık. Aldığımız oyuncularımız, bir numaralı hedeflerimizdi hep. Bunu başardık, kendileriyle erkenden görüşme ve erkenden ikna etme fırsatımız oldu. Neredeyse kadroyu tamamlandık diyebilirim. Tabii ki bazı dokunuşlar olabilir ama hücum bölgesi bu noktada en önemli ve en etkili pozisyonumuz. Burayı tamamladık. İlk etabı tamamlamış olduk transferleri yaparak. İkinci etapta bu transferleri takıma alıştırmak olacak. Bu tabii biraz zaman alıyor ancak önümüzde hala 4-5 hafta var. ligin ilk maçına kadar transferleri takıma alıştırmayı hedefliyoruz. Kilit oyuncularımızı takımda tuttuk. Üstüne de koyduk, transfer de yaptık. Milli takımlarından dönen futbolcularımız var. Bunları takıma entegre etmek için biraz zaman lazım. Bu yüzden hazırlık maçları oynuyoruz, oynamaya da devam edeceğiz. Transferle ilgili bekleyip göreceğiz. Kiralıklardan dönenlerde var, onlara da fırsat veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz." cümlelerine yer verdi.

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