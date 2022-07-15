Valerien İsmael'den transfer mesajı

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Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Bu muhteşem zafer tarihe ebediyen kazındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Milli birlik ve beraberliğin, yılmaz iradenin ve güçlü liderliğin göstergesi olan bu muhteşem zafer, Türk devlet tarihine ebediyen kazınmıştır" ifadelerini kullandı.