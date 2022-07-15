Valerien İsmael'den transfer mesajı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael, kampta basın toplantısı düzenledi.
Fransız çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Daha iyiye gidiyoruz"
- "Her şey iyi gidiyor. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli takımdan geç dönenler oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Günbegün daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz."
"Savunmaya ihtiyaç var"
- "Ceyhun (Kazancı) Bey ile transferler üzerine çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Yönetim de çok iyi iş çıkardı. Transfer için zamanımız var. Savunmaya bir ihtiyaç olacak. Bu konuda çalışıyoruz."
Serdar'ın kadro dışı bırakılması
- "Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Herkes yüzde yüzünü vermeli. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda."
"Transfer için bekleyebiliriz"
- "Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa, değerlendirmeye alabiliriz."
"Zor bir sezon bizi bekliyor"
- "Her futbolcumuz elinden geleni yapıyor. Burada olanlar Beşiktaş'ta olmayı hak eden oyuncular. Başarının bir parçası olmak istiyorlar. Sezon başında çok çalışmak durumundayız. Kampta herkes övgüyü hak ediyor. Bu anlayışı sezona yaymak durumundayız. Zor bir sezon bizi bekliyor. Her maç zor olacak, zorlanacağız. Bu atmosferi burada yaratmak güzel."
"Maça göre sistemi değiştirebiliriz"
- "Geçen sezon aslında üçlü oynama görüntüsünü verdik. 5 büyük ligde de bu sistem oynanıyor. Bu konuda esneğiz. 3-4-3 de olabilir. Maça göre değiştirebiliriz.. Neticede maç kazanmak gerekiyor. Oyuncularımız sisteme karşı istediklerini verdiler. Henüz yüzde yüze ulaşamadık. Weghorst ve Muleka yeni katıldı, milli takımdan dönenler oldu. Herkesi aynı seviyeye çekeceğiz. Hafta hafta üstüne koyarak gideceğiz."
"Kadroyu azaltacağız"
- "İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız."
"Saiss çok iyi transfer"
- "Romain Saiss bizim için çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında Ceyhun Bey'in önerisiyle görüşmeye başladık. Çok faydalı olacağını düşündüm. Transferi çok çabuk bitirebildik. Beşiktaş'a gelme konusunda çabuk karar verdi. İspanya kampında katılacaktır."
"Her bölgede oynayabilecek Türk futbolcumuz var"
- "İki Türk futbolcunun yeri kesin gibi gözüküyor en azından kale ve sol kanat bek pozisyonunda Türk oynatacağız gibi görünüyor. Üçüncü oyuncu seçimi için, her bölgede oynayabilecek Türk futbolcumuz var. Bu noktada seçim bizim için kolay olacak. Kadroda bu esnekliği sağlayan Emirhan, Cenk ve Kenan gibi oyuncularımız da var. Kendilerinden farklı pozisyonlarda faydalanabiliyoruz. Çok iyi yabancı oyuncularımız var. 1-2 tane daha Türk oyuncuyu kadromuza kattıktan sonra daha dengeli tercihler yapabileceğiz.
"Her sabah 6'da kalkıyorum"
- "Tüm günüm çalışmakla geçiyor. Sabah 6'da kalkıyorum. Bu benim rutinim. Disiplinliyim, kendime bakıyorum. Ben kendime bakarsam, futbolculara da odaklanabilirim. Tarzım bu şekildedir."
Mainz 05 hazırlık maçı öncesi son antrenman. 🦅#BJK pic.twitter.com/wPv3Dg8JJf
Mainz 05 hazırlık maçı öncesi son antrenman. 🦅#BJK pic.twitter.com/wPv3Dg8JJf— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2022