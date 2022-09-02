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Valerien Ismael'den takıma: Tempoyu düşürmeyin

Sezona iyi bir giriş yapan ve topladığı 10 puanla zirveye oturan Beşiktaş, sahadaki tempolu görüntüsü ile dikkat çekiyor. Kamp dönemindeki ağır çalışmaların seviyelerini yükselttiğini düşünen Valerien Ismael, “Daha iyi olacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismaelin sahadaki hedefi
Valerien Ismael, idmanda takıma uyarılarda bulundu.

Süper Lig’de 4 hafta sonunda 10 puanla liderliğe oturan Beşiktaş’ta, 5. haftada oynanacak Ankaragücü maçının planları yapılıyor. Siyah-beyazlılarda hedef Ankara deplasmanından da 3 puanla dönerek liderliği sürdürmek. Teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla sık sık görüşmeler yaparak motive ediyor.

"Tempoyu 70 dakikaya çıkarmalıyız"


Özellikle son 2 haftada ortaya koyduğu tempolu futbol ile dikkat çeken Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Sivasspor’u farklı yenmişti. Aldığı skorların ötesinde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin taktirini kazanan siyah-beyazlılar, özellikle maçların ilk yarılarında çok iyi görüntü sergiliyor. Fransız çalıştırıcı, bu süreyi uzatmak için ekibiyle birlikte çalışmalar yaparken, 45 dakika süren üst düzey tempoyu 70 dakikalara çıkarmayı planlıyor.

"En iyi futbolu biz oynuyoruz"

Maçların ikinci yarısında yaşanan düşüş konusunda çalışmalar yapan Ismael’in yardımcılarına, “Hem sezonun başı olması hem de havaların çok sıcak olması tempomuzun uzun süre devam etmesini engelliyor. Ancak biz tempomuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şu an en iyi futbolu biz oynuyoruz ve bunu devam ettireceğiz” dediği ifade edildi.

Takımla da konuşan 46 yaşındaki çalıştırıcının, “Oyun kalitenizden çok memnunum. Kampta çalıştığımız ağır idmanların meyvesini toplamaya başladık. Aynı şekilde devam etmenizi istiyorum” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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