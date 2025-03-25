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Vali Akkoyun'dan Avrupa şampiyonunu Elif Berfin'e tebrik

Vali Akkoyun'dan Avrupa şampiyonunu Elif Berfin'e tebrik

13:4525/03/2025, Salı
IHA
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Vali Tuncay Akkoyun, Elif Berfin Altun’u makamında konuk etti.
Vali Tuncay Akkoyun, Elif Berfin Altun’u makamında konuk etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Avrupa şampiyonu olan Elif Berfin Altun'u tebrik etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 10M Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Elif Berfin Altun’u, İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik’i ve Antrenör Nedret Altun’u valilik makamında ağırladı.


Başarılı sporcu Elif Berfin Altun’u elde ettiği büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, azmi ve disiplinli çalışmasıyla gençlere ilham verdiğini belirten Vali Akkoyun, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcularımıza ve gençlerimize her türlü desteğe devam edeceklerini belirtti.




#Elif Berfin Altun
#Tuncay Akkoyun
#Mardin

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