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Spor

Van Bronckhorst Lugano maçı sonrası tepkili

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano beraberliği sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, maçın oynandığı stadyum zeminini eleştirdi. Açıklamalara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:18 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:18 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında soruları yanıtladı.


Giovanni van Bronckhorst'un öne çıkan açıklamaları:

"İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak."


"Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız."


"Maç genel itibariyle zor oldu. 3-1'i bulduktan sonra biraz daha agresif olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibimize 2 gol hediye ettik. 3-1'den 3-3'e gelince kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Zor bir zeminde oynamaya çalıştık. Bu zeminde oynamayı denedik ama üzerinde oynaması zor zeminde."


"Bu şartlara da ayak uydurmamız gerekiyor. Daha kötü de olabilirdi. Türkiye'de hiç sentetik saha yok. Gelecek maç evimizde çim sahada oynuyoruz."






#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Lugano
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