Van Bronckhorst'tan Muçi'ye uyarı

Rafa Silva transferi sonrası 10 numaradaki yerini kaybeden Arnavut futbolcuda bu durum, moral bozukluğuna sebep oldu. Zaman zaman mutsuz olduğu söylense de yönetim ve teknik heyet her fırsatta "Takım için önemli oyuncu, ona da şans gelecek" ifadeleriyle daima kendisini hazır tutmasını istedi. Ancak şu ana dek 5 maçta sahaya çıkan ve sadece 1'inde 11'de görev alan Muçi, Antalyaspor'a attığı gol dışında etkisiz kaldı. Son olarak Trabzonspor sınavında 67'de girip sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki futbolcu, varlık gösteremedi.