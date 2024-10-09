Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması

Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması

14:509/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un az süre almasıyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


Siyah-beyazlılarda Hollandalı teknik adam Semih Kılıçsoy'a az süre vermesi nedeniyle eleştiriliyordu. Van Bronckhorst bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:


"Benim ilişkim Semih ile çok iyi. Onları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih benim için yükselen bir yıldız, çok yetenekli bir oyuncu. Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk. Şu an yaptığı şey bu. Semih daha iyi bir oyuncu olacak, bu kesin. Beşiktaş taraftarları bu konuda endişelenmesin. Genç futbolcular bütün kariyerleri boyunca sıkı çalışmalılar. Semih gelecekte çok önemli bir futbolcu olarak göreceğiz Beşiktaş için."


#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar