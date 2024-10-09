Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması

"Benim ilişkim Semih ile çok iyi. Onları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih benim için yükselen bir yıldız, çok yetenekli bir oyuncu. Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk. Şu an yaptığı şey bu. Semih daha iyi bir oyuncu olacak, bu kesin. Beşiktaş taraftarları bu konuda endişelenmesin. Genç futbolcular bütün kariyerleri boyunca sıkı çalışmalılar. Semih gelecekte çok önemli bir futbolcu olarak göreceğiz Beşiktaş için."