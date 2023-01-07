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Van Dijk'tan kötü haber

Premier Lig'in 19. haftasında Brentford'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Liverpool'da bir kötü haber de maçın ikinci yarısında yerini Joel Matip'e bırakan Virgil Van Dijk'tan geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Dijktan kötü haber: En az 1 ay yok!
Hollandalı yıldız stoper bu sezon İngiliz ekibiyle 24 maça çıkarken, 2 gol attı.

Liverpool, Premier Lig'in 19. haftasında Brentford'a 3-1 mağlup olmuştu.

Maçta ikinci yarı başında yerini ağrıları nedeniyle Matip'e bırakan Virgil Van Dijk ile ilgili Teknik Direktör Klopp maçtan sonra yaptığı açıklamada "Van Dijk biraz ağrı hissetti ve kenara geldi. Ancak iyi durumda olduğunu söyledi. Herhangi bir risk almak istemedim" demişti.

En az 1 ay

Çekilen MR sonrası Van Dijk'ın hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hollandalı stoper, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde 21 Şubat'ta Real Madrid'le oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılacak.

Klopp'da doğruladı

  • Sakatlığın netleşmesinin ardından konuşan Alman teknik adam, "En az 1 ay oynayamayacak. Onsuz oynamak bizim için zor olacak" ifadelerine yer verdi.

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