Van Dijk'tan kötü haber

Liverpool, Premier Lig'in 19. haftasında Brentford'a 3-1 mağlup olmuştu.

Maçta ikinci yarı başında yerini ağrıları nedeniyle Matip'e bırakan Virgil Van Dijk ile ilgili Teknik Direktör Klopp maçtan sonra yaptığı açıklamada "Van Dijk biraz ağrı hissetti ve kenara geldi. Ancak iyi durumda olduğunu söyledi. Herhangi bir risk almak istemedim" demişti.

Best. #VanDijk pic.twitter.com/Y9XvOlwPGW — SPOR (@yenisafakspor) August 29, 2019

En az 1 ay

Çekilen MR sonrası Van Dijk'ın hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hollandalı stoper, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde 21 Şubat'ta Real Madrid'le oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılacak.

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Klopp'da doğruladı

Sakatlığın netleşmesinin ardından konuşan Alman teknik adam, "En az 1 ay oynayamayacak. Onsuz oynamak bizim için zor olacak" ifadelerine yer verdi.

Duvar, 31 yaşında. #VanDijk pic.twitter.com/vBA9z72nw3 — SPOR (@yenisafakspor) July 8, 2022

Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Futbolcusu Virgil van Dijk oldu. pic.twitter.com/DUC8U3ot1o — SPOR (@yenisafakspor) August 29, 2019

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