Van Gaal Messi'ye yüklendi

"Arjantin'in nasıl goller attığını ve bazı Arjantinli oyuncuların sınırı aşıp cezalandırılmadığını göz önünde bulundurursak, yaşananların önceden tasarlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyor muydu? Sanırım öyle"