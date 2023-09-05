Van Gaal Messi'ye yüklendi

Lionel Messi - Van Gaal
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan Lionel Messi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Arjantin'in nasıl goller attığını ve bazı Arjantinli oyuncuların sınırı aşıp cezalandırılmadığını göz önünde bulundurursak, yaşananların önceden tasarlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyor muydu? Sanırım öyle"
"Louis van Gaal dilediğini söyleyebilir. Bu onun fikri ama ben ona katılmıyorum ve aynı onunla aynı fikri paylaşmıyorum”