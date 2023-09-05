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Spor

Van Gaal Messi'ye yüklendi

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması üzerine tasarlandığını söyledi.

15:10 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Lionel Messi - Van Gaal

Lionel Messi - Van Gaal

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda büyük rol oynayan Lionel Messi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal Messi hakkında:

"Arjantin'in nasıl goller attığını ve bazı Arjantinli oyuncuların sınırı aşıp cezalandırılmadığını göz önünde bulundurursak, yaşananların önceden tasarlanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyor muydu? Sanırım öyle"


Hollanda Milli Takım Kaptanı Van Dijk hocasıyla aynı fikirde değil:

"Louis van Gaal dilediğini söyleyebilir. Bu onun fikri ama ben ona katılmıyorum ve aynı onunla aynı fikri paylaşmıyorum”


Van Dijk - Lionel Messi



#Louis van Gaal
#Lionel Messi
#Dünya Kupası
11 dakika önce
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