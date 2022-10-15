Vanspor Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Futbolcumuz Batuhan KARADENİZ ile
karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.bugüne kadar profesyonel takımımızda
verdiği emekler için teşekkür eder,
bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/gEnuVCrCFm
Futbolcumuz Batuhan KARADENİZ ile
Batuhan Karadeniz'in Vanspor FK kariyeri
Batuhan Karadeniz, Vanspor formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 10 müsabakada forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, buradaki kariyerinde sadece 1461 Trabzon'a gol atabildi.