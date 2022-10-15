Spor Vanspor Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdı
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Vanspor Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vanspor Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdı
Batuhan Karadeniz

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Batuhan Karadeniz'in Vanspor FK kariyeri

Batuhan Karadeniz, Vanspor formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 10 müsabakada forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, buradaki kariyerinde sadece 1461 Trabzon'a gol atabildi.

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