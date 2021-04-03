​Vazgeçilmez olacağız​

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan 3 maçla ilgili durum değerlendirmesinde bulundu. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya karşısındaki beraberliğin tüm takımı üzdüğünü belirten Güneş, “Hedeflediğimiz 9 puana ulaşamadık. Duran ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Bu beraberlik bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. Futbolda bu tarz sürpriz sonuçlara alışık olmalıyız” dedi. Gelecek planları ile ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, “Mayıs ortasında kampa girip, daha sonra Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. Çok önemli karşılaşmalar oynayacağız ve artık bunları düşünmek zorundayız. Hem Avrupa şampiyonaları, hem de Dünya kupalarında istikrarlı bir şekilde yer almalıyız. Dünya çapında bir Türkiye hedefliyoruz. Bunun için de büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sahada savaşan bir takım izlettirmek önceliğimiz olacak. Bunu da herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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PRİM İDDİASI ASILSIZ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 3 maç özelinde oyunculara yüksek prim verdiği iddiaları da yalanlayan Şenol Güneş, “Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok. Bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı’nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde” diye konuştu. Diğer yandan TFF de, milli futbolculara prim verildiği haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada, “Şu anda TFF Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir” denildi.