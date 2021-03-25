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Vedat Muriqi geri dönüyor

Lazio’nun Kosovalı forveti satış listesine koyma kararı aldığını yazan İtalyan basını, Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe’ye kiralanmasına sıcak baktığını ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi geri dönüyor
Vedat Muriqi Lazio formasıyla 25 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

İtalyan basını, Lazio’nun Vedat Muriqi’yi satış listesine koyma kararı aldığını yazdı. Habere göre İtalyan kulübü sezon başından Fenerbahçe’den 20 milyon euroya transfer ettiği Kosovalı forveti gözden çıkardı. Forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriqi’yi geri getirmek için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

İtalya’da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı futbolcu, görüşme halinde olduğu Fenerbahçe’ye geri dönmek istiyor. İtalya’da mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu öğrenildi. Lazio’nun da Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe’ye kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi.

  • Muriqi yerine gelenler pişmanlığa neden oldu
  • Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriqi’nin satılması sonrası büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Kemal Ademi ve Thiam performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Samatta ise lig ve kupada 26 maçta görev aldı ve sadece 5 gol atabildi.

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