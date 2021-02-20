Spor Vedat Muriqili Lazioya büyük şok Küme düşürülebilir
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Vedat Muriqi'li Lazio'ya büyük şok: Küme düşürülebilir!

Serie A ekibi Lazio hakkında, takımdaki koronavirüs testleriyle oynandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. İtalyan ekibinin küme düşürülmesinin gündeme geldiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi Lazio formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Vedat Muriqi Lazio formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio'da İtalyan futbolunu sarsan bir gelişme yaşandı.

Koronavirüs testlerinde yapılan usulsüzlük nedeniyle mavi-beyazlı ekibin İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildiği ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşı kalabileceği belirtildi.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ve kulüp doktorları Ivo Pulcini ile Fabio Rodia'nın koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri iddia ediliyor.

Ayrıca testi pozitif çıkan fakat semptom göstermeyen bir oyuncunun zorunlu karantina süresine uymadığı ve Serie A maçında oynadığı bildiriliyor.

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