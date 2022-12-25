Victor Nelsson: "Sivasspor maçına kazanmak için çıkacağız"

Süper Lig'de 15. hafta maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşen Galatasarayda, Victor Nelsson maç sonrası konuştu.

"Galatasaray gibi kulüplerin yola devam etmesi lazım"

Sivasspor maçına kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Nelsson, “Kazandık, 3 puan aldık. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı kötü yaptığımız şeyler oldu. Önemli olan lider olmamız, sezon sonuna kadar bu liderliği kaptırmayıp lider olarak bitirmemiz lazım. Futbol bu, bazen oynayabiliyoruz, bazen oynayamıyoruz. Galatasaray gibi kulüplerin yola devam etmesi lazım. Muslera ve Icardi yoktu bugün. Sivasspor maçına kazanmak için çıkacağız. Biz mi takip ediyoruz, bizi mi takip ediyorlar önemli değil. Önemli olan şampiyon olmak. Transfer konusuyla alakalı soruyu başkana sormanız gerekiyor. Ben Galatasaray’da mutluyum" ifadelerini kullandı.

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