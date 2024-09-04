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Spor

Galatasaraylı Victor Osimhen idollerini açıkladı

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Napoli'nin Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz yıllarda futbol hayatındaki idollerini açıklamıştı.

13:25 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:50 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Victor Osimhen
Victor Osimhen

GALATASARAY ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a gelen Napoli'nin Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz yıl verdiği röportajda kariyeri ve özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.


Victor Osimhen'in açıklamaları şöyle;

'Premier Lig en üst seviye'

"Pek çok kişi için Premier Lig en üst seviyede. Ben şu an kendimi geliştirme aşamasındayım. Şu an dünyanın en iyi liglerinden birindeyim. İtalya ligi güzel, ama zor bir lig. Belki bir gün Premier Lig'de oynayabilmek için çok sıkı çalışıyorum"


İdolleri; Drogba, Eto'o ve Lewandowski

Futboldaki idollerinden de bahseden 25 yaşındaki Osimhen, Drogba'yı izleyerek büyüdüğünü, onu taklit etmeyi denediğini anlattı ve Eto'o ile Lewandowski'den de etkilendiğini belirtmişti.


'Yokluğunu çok hissettim'

"Annemin yokluğunu çok hissettim. Çok gençken zor bir hayatım oldu ve büyük kısıtlamalar içinde büyüdüm. Sadece hayatta kalabilecek kadar imkanım vardı. Ne var ki bu, beni şu an olduğum insan yaptı. Şimdi futbolun, sadece benim değil, ama ailemin de adına onur ve ün kazandırmış olmasından dolayı mutluyum. Gelecek nesillere, hedeflerine ulaşma yolunda bir motivasyon ve ilham kaynağı olmaya çalışıyorum. Bundan da çok memnumun."


'Benim için büyük bir şey'

"Napoli'de bazı pastanelerdeki pastaların üzerinde senin fotoğrafın görülüyor. Maradona'nın heykelciklerinin yanında senin de heykelciklerin satılıyor. Bu sana kendini nasıl hissettiriyor?" sorusunu da, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi Napoli'de bu yapılan şeylerin üzerinde görmek harika bir şey. Kulübe gelmemden hemen kısa süre sonra bunların olabileceğini hiç düşünmemiştim. Zannediyorum bu benim için büyük bir şey. Sahada yaptıklarımın karşılığı olarak bana olan hayranlıklarını bu şekilde gösteriyorlar. Bu beni daha fazla motive ediyor, onları bu sezon mutlu etmek için"






#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Didier Drogba
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