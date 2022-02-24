Vida ile pazarlık sürüyor

Beşiktaş, bir yandan dış transferle uğraşırken bir yandan da sözleşmesi bitecek olan oyuncuları ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Bu sezon sonu serbest kalacak olan Domagoj Vida’yı uygun bir ücretle kadroda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncuya son teklifini yapacak.

Şu anda 3 milyon Euro’nun üstünde bir ücret kazanan Vida’ya 1.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimi, bu teklife bonusları da ekleyerek, tecrübeli stoperle 2+1 yıllık sözleşme yenilemek istiyor.

Vida’nın da Beşiktaş’ta kalmak istediği ve ailesinin İstanbul’da mutlu olduğu öğrenildi.

"Kanatları kapatın"

Beşiktaş’ta cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Önder Karaveli, deplasmanda oynayacakları rakibe özel önlem alıyor. Sivasspor’un kanatları çok etkili kullandığını gözlemleyen deneyimli çalıştırıcı, uzun süre sonra sahalara dönecek olan Rosier ile sol bekte kullanacağı isimlere uyarıda bulunuyor. Karaveli, Umut’la Rıdvan arasında tercih yapacak. Ancak sakatlıktan dönen Rıdvan’ın yedek kalabileceği ifade edildi. Forvet hattında ise geçen hafta cezası nedeniyle oynamayan Batshuayi’nin Güven’den formayı alması bekleniyor.

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Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor. 🦅#SİVvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/DZYnZsWNhr — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 23, 2022