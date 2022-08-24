Kopenhag'da forma giyen Viktor Claesson kimdir? Claesson kaç yaşındadır?

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynadığı Kopenhag'da forma giyen Viktor Claesson, taraftarların ilgi odağı oldu. Peki Claesson kimdir, kaç yaşındadır ve hangi bölgede oynamaktadır? İşte detaylar...

Viktor Claesson kimdir?

Kopenhag'da forma giyen Viktor Claesson, 2 Ocak 1992 tarihinde İsveç'in Varnamo kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola IFK Värnamo U19 takımında başlamıştır. Daha sonra gösterdiği üst düzey performansla Varnamo'nun profesyonel takımına dahil edilmiştir. 2012-13 sezonunda Varnamo'dan Elfsborg'a transfer olmuştur. 2017 yılına kadar burada forma giyen tecrübeli futbolcu, bu tarihte Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Claesson son olarak, bu sezon başında Krasnodar'dan Kopenhag'a transfer olmuştur ve aktif olarak Kopenhag forması giymeye devam etmektedir.