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Spor

Vincenzo Montella'dan mesaj

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi.

13:37 . 16/10/2023 Pazartesi
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Vincenzo Montella

Vincenzo Montella

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda topladığı 16 puanla elemelerin bitmesine 1 maç kala Almanya’da gerçekleştirilecek finallere katılım hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, emeği geçen herkese teşekkür etti.


A Milli Takım’ın başında çıktığı ilk maçta Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0, ardından da Letonya’yı Konya’da 4-0 mağlup eden Vincenzo Montella, paylaşımında Türkiye’yi, Avrupa şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade etti.


'Büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum'

"Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine 1954 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo yönetiminde katılan Türkiye Milli Futbol Takımı’nı, Avrupa şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Kalitelerinden emin olduğumuz ve kendilerine güvendiğimiz oyuncularımızın Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında sergiledikleri tutkulu ve azimli mücadelenin ardından Türkiye’yi 2024 Avrupa Şampiyonası’na taşıdıkları için onları gönülden tebrik ediyorum"


'Taraftarlarımıza sevgilerimi sunuyorum'

"Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz. Ben ve ekibim yalnızca onların becerilerini en iyi şekilde kullanmaları için uğraş verdik. Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim. Bize dün akşam verdikleri itici güçle Konya’daki zafer gecemize katkı sağlayan taraftarlarımıza da sevgilerimi sunuyorum. Son olarak, hazırlık dönemindeki özverili çalışmaları için teknik ekibime, kamp ortamını en iyi şekilde yürüten milli takım personeline ve destekleri için TFF yönetimine teşekkür ediyorum"




#Türkiye
#Vincenzo Montella
#EURO 2024
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