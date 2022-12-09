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Vincenzo Montella: Samet Akaydın'ın ayrılmasını istemiyoruz

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı Samet Akaydın için Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, Samet Akaydın'ı satmak istemediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vincenzo Montelladan Samet Akaydın itirafı: Fenerbahçeye transfer olacak mı?
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın için devreye girmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği Akaydın için sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.

Montella, Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyor

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3 milyon euro karşılığında Adana Demirspor ile el sıkışırken, işin artık imzaya kaldığı öğrenildi. Fakat Fanatik'e açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

  • Sürekli al-ver yaparak başarılı olmayacaklarını vurgulayan Montella, "Oyuncularımın performansı benim için çok büyük gurur. Yunus Akgün kiralıktı, Milli Takım’a gitti. Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz. Çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. Böyle söylememin sebebi şu, Tayyip kendisini geliştirdi, genç bir oyuncu ve kulübe de önemli bir girdi sağlayarak gitti. Buna normal bakabilirsiniz. Rakitsky'yi aldık ama maalesef bazı kişisel sorunlardan dolayı gitmesi gerekti. Şimdi Samet'in de gitme durumu konuşulduğu için söylüyorum. Bir takım için direkt ilk 11 oynayan 3 oyuncunun ayrılması pek kaldırılabilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

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