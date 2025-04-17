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Virgil Van Dijk resmen imzayı attı!

Virgil Van Dijk resmen imzayı attı!

13:5017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Virgil Van Dijk, Livepool kariyerinde birçok kupa kazandı.
Virgil Van Dijk, Livepool kariyerinde birçok kupa kazandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da Hollandalı futbolcu Virgil Van Dijk'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


Virgil Van Dijk, Livepool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazandı.


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