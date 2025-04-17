Virgil Van Dijk resmen imzayı attı!

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.