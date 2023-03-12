|
Reklam
Reklam
Spor

Visca sahalara golle döndü

Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 4-1 yendiği maça Visca damga vurdu. Yıldız oyuncu 8 maç aranın ardından sahalara döndü. 1 gol ve 1 asist ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

18:05 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Edin Visca 8 maç sonra sahalara döndü

Edin Visca 8 maç sonra sahalara döndü

Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'da oyuna 77.dakikada giren Edin Visca attığı gol ve asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Boşnak yıldız oyuna girdikten 4 dakika sonra gol asist yaptı.

8 maç sonra sahalara döndü

Yıldız kanat oyuncusu sezon başında Hatayspor maçında sakatlanmıştı. Ardından Aralık ayında oynanan Fenerbahçe ile sahalara dönmüştü. Ancak Visca, 28 Aralık'ta oynanan Karagümrük maçında tekrar sakatlanmıştı. Edin Visca bugün Adana Demirspor maçı ile 8 maçlık aranın ardından sahalara döndü.




#Trabzonspor
#Edin Visca
#Süper Lig
20 dakika önce
default-profile-img
Visca sahalara golle döndü
Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bizden ayrılan arkadaşlarımızın hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmedi daha çok istifa olacak
ÖZET | Trabzonspor-Adana Demirspor: 4-1
CANLI | Başakşehir-Beşiktaş
CHP’den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Atanmaları uygun görülürse atanacaklar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.