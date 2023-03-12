Visca sahalara golle döndü

Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'da oyuna 77.dakikada giren Edin Visca attığı gol ve asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Boşnak yıldız oyuna girdikten 4 dakika sonra gol asist yaptı.