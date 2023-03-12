Visca sahalara golle döndü

Edin Visca 8 maç sonra sahalara döndü
Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'da oyuna 77.dakikada giren Edin Visca attığı gol ve asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Boşnak yıldız oyuna girdikten 4 dakika sonra gol asist yaptı.
8 maç sonra sahalara döndü
Yıldız kanat oyuncusu sezon başında Hatayspor maçında sakatlanmıştı. Ardından Aralık ayında oynanan Fenerbahçe ile sahalara dönmüştü. Ancak Visca, 28 Aralık'ta oynanan Karagümrük maçında tekrar sakatlanmıştı. Edin Visca bugün Adana Demirspor maçı ile 8 maçlık aranın ardından sahalara döndü.