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Spor

Visca ve Hamsik formalarına kavuşuyor

Ligde bugün konuk edeceği Adana Demirspor maçına Bakasetas ve Trezeguet'den yoksun çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları geçen iki futbolcunun takıma dönmesi ise yüzleri güldürdü. Hamsik ve Visca'nın tek devre de olsa sahada olması bekleniyor.

09:23 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hamsik ve Visca, Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğuna büyük katkı sağlamışlardı.

Hamsik ve Visca, Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğuna büyük katkı sağlamışlardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sakat oyuncuların dönüşü bugün iç sahada oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi yüzleri güldürdü.


Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Edin Visca, aylar sonra yeşil sahalara dönüş yapacak. Köprücük kemiğinde tespit edilen kırık sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren ve tamamen iyileşen Boşnak yıldızın bugün kadroda yer alacağı bildirildi.


Orhan Ak'ın Visca'yı en azından bir devre oynatması bekleniyor.


Bu kez de Bakasetas ve Trezeguet sakat

Bordo-mavili takımın bir başka sakat futbolcusu Marek Hamsik de bugünkü Adana Demirspor maçı kadrosunda yer alacak. Ligin 21. haftasında Hatayspor maçı öncesi sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edilen ve o günden bu yana formasından uzak kalan Hamsik'in de oynayabilecek düzeye geldiği açıklandı.


Visca ve Hamsik'in uzun süre sonra takıma dönüşleri sevindirirken, Bakasetas ve Trezeguet'nin sakatlıkları ise can sıktı. Tedavisi süren iki futbolcunun yanı sıra tedavisi tamamlanmayan Dorukhan Toköz ve kart cezalısı Naci Ünüvar da bugünkü maç kadrosunda olmayacak.


Bu arada transfer döneminde Gaziantep FK'dan kiralanan ve eski takımında iken aldığı sarı kart cezası sona eren Lazar Markovic'in de kadroda olması bekleniyor.





#Trabzonspor
#Edin Visca
#Marek Hamsik
#Adana Demirspor
14 dakika önce
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Visca ve Hamsik formalarına kavuşuyor
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