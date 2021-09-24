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Vitor Hugo PFDK'da

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu savunma oyuncusu Vitor Hugo, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Vitor Hugo PFDKda
Maçın 8. dakikasında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da yeni tip koronavirüs ile ilgili "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ya verildi.

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