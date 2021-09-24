Vitor Hugo PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu PFDK'ya sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da yeni tip koronavirüs ile ilgili "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ya verildi.
Trabzonspor, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde etti. https://t.co/pbIzhhzsrn
Trabzonspor, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde etti. https://t.co/pbIzhhzsrn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 23, 2021