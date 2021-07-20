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Vitor Pereira'dan ilk 11'e istek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yönetimle yaptığı görüşmede, 'Ben rotasyon oyuncusu transfer yaptırmak istemiyorum. Transfer edeceğimiz oyuncu bize güç katmalı, direkt ilk 11’de oynayacak futbolcu olmalı' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiradan ilk 11e istek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli yönetimle transfer zirvesinde bir araya geldi. Portekizli teknik adam, takıma yapılacak transferlerin doğrudan ilk 11’de oynayabilecek futbolcu olmasını istiyor. Pereira, “Ben rotasyon oyuncusu transfer yaptırmak istemiyorum. Transfer edeceğimiz oyuncu bize güç katmalı, direkt ilk 11’de oynayacak futbolcu olmalı” dedi.

Sağ bek transferi gerekiyor

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimden UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına kadar transferlerin bitirilmesini istedi. Sarı-lacivertli yönetim, transferde Pereira’nın raporu doğrultusunda hareket ediyor. Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Nazım Sangare’nin alternatifsiz kalması nedeniyle sağ bek transferi gerçekleşmezse, Pereira bu sorunu kadro içinde çözecek ve Ozan Tufan’ı bu bölgeye çekerek sağ bek sorununu çözebileceği belirtildi.

  • Finansal Fair Play engeli
  • Kanat, forvet ve sağ bek transferiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması yönetimin elini kolunu bağlıyor. Bunun yanı sıra Tanzanyalı golcü Samatta’nın satın alma opsiyonunun ilk taksiti olan 2 milyon euronun ödenmesi de yönetimi zorluyor. Yeni transfer için bonservis geliri elde etmesi gereken sarı-lacivertli yönetim, öncelikli olarak kiralık ya da bonservissiz oyunculara yöneldi. Bazı oyuncular da yüksek yıllık ücretleri nedeniyle gitmek istemiyor.

Fenerbahçe'de 15 oyuncuyla yollar ayrılıyor: İşte o isimler
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelen oyuncular kadar gönderilecek isimler de ön plana çıkıyor.
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İşte Vitor Pereira'nın kadro düşünmediği isimler...
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Zanka
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Mauricio Lemos
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Murat Sağlam
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Oğuz Kağan Güçtekin
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Miha Zajc
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İsmail Yüksek
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Muhammed Gümüşkaya
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Mame Thiam
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Diego Perotti
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Sinan Gümüş
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Barış Alıcı
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Nabil Dirar
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Kemal Ademi
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Barış Sungur
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Mbwana Samatta
Fenerbahçe'de 15 oyuncuyla yollar ayrılıyor: İşte o isimler
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de gidecek oyuncular belli olmaya başladı. İşte sarı-lacivertli takımda gönderilmesi muhtemel isimler...
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