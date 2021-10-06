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Vitor Pereira'dan Mesut Özil itirafı

Milli araya ligde zirvede giren Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira ile dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil arasında sorun olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanırken, Portekizli hoca da Mesut Özil hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiradan Mesut Özil itirafı
Vitor Pereira ve Mesut Özil

Süper Lig'de ilk 8 haftada 19 puan toplayarak zirvede yer alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Milli araya lider giren sarı-lacivertli takımda, sakat oyuncular yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ayrıca son günlerde basında yer alan Vitor Pereira ile Mesut Özil'in aralarının bozuk olduğu yönündeki haberler, Fenerbahçe Kulübü tarafından yalanlanırken, Portekizli hoca da bir açıklama yaptı.

  • "Mesut bizim liderimiz"
  • Sabah'ın haberine göre Pereira, basında yer alan bu haberlere oldukça sıkılmış durumda. Portekizli teknik adam, Mesut Özil'i takımın lideri olarak gördüğünü söylerken, "Mesut ile her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.

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