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Viviano Karagümrük'te kaldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano’nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Viviano Karagümrükte kaldı
Viviano, kariyerinde İtalya Milli Takım kalesini de korudu.

Sezonu 8. sırada tamamlayan Karagümrük, takımın tecrübeli kalecisi Viviano'yu elinde tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Emiliano Viviano, 2022/2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek. Viviano’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz."

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VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk)'in paylaştığı bir gönderi

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