Viviano Karagümrük'te kaldı

Sezonu 8. sırada tamamlayan Karagümrük, takımın tecrübeli kalecisi Viviano'yu elinde tuttu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Emiliano Viviano, 2022/2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek. Viviano’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz."