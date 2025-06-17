VNL heyecanı ilk kez İstanbul'da!

Dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti.