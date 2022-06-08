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Volkan Demirel hedefini açıkladı

Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde üç hedefi olduğunu belirtirken, "Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Volkan Demirel hedefini açıkladı
Karagümrük'ün başında Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ten ayrılış nedenini ve teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerini açıkladı.

Haber Global'e konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı isteklerimin karşılanamayacağını gördüm"

  • "Karagümrük'te önümüzdeki sezon için 3-4-5 gibi sıralarda yer almayı hedefliyordum. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Hurma'nın söylediği gibi bazı isteklerimin karşılanamayacağını gördüm. Hak veriyorum, döviz kurunun geldiği nokta ortada."
"3-4 sene takım çalıştırmayabilirim"
  • "Belki 3-4 sene çalışmayacağım ancak hep doğru yere gitmek için uğraşacağım. Belki kimse bilmez ben Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaparken 3-4 tane kulübün altyapı tesislerini, A takım idmanlarını izleyip notlar aldım."
"Üç hedefim var"
  • "Kısa vade, orta vade ve uzun vade doğrultusunda 3 tane hedefim var. Benim için Karagümrük her anlamda doğru bir yerde. İkinci adımımın ne olacağını zaman gösterecek. Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim."
"Fenerbahçe teknik direktörü olmak istiyorum"
  • "Ben Fenerbahçeliyim. 20 yılım orada geçti. Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ancak uzun vadede gerçekten kendimi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından birinde görev yapmaya hazırlıyorum."

"Daha giriş kapısındayız"

  • "Şu anda kariyerim planladığım gibi gidiyor. Daha giriş kapısındayız. Ekibimden de çok memnunum, Karagümrük'ün başına geçtiğimizde fiziksel anlamda bizim istediğimiz durumda olmayan bir takım vardı ve biz ekibimle beraber çok iyi bir düzene soktuk."

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