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Volkan Demirel: Şu anda bir hedefim var

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe’de futbolcu olmayı hayal ettiğini ve bunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Sonunda bunu başardım. Şu anda da bir hedefim var ve bu hedefime ulaşmak için daha çok çalışacağım" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Volkan Demirel: Şu anda bir hedefim var
Karagümrük'ün başında çıktığı 18 maçta 1.67 puan ortalaması yakaladı.

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Topkapı Üniversitesi öğrencileri ile Kazlıçeşme Yerleşkesinde bir araya geldi.

"Her zaman Fenerbahçe’de oynamayı düşündüm"


Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Demirel, "Hayatta neyi düşünürseniz neyi planlarsanız onu yaşarsınız. Mutlaka bir hedefiniz olsun ve o hedefinizi başarana kadar çalışmayı asla bırakmayın. Her zaman yarını iyi düşünün, yarına iyi bakın ve iyi olsun. Ben her zaman Fenerbahçe’de oynamayı düşündüm ve hedefledim, sonunda bunu başardım. Şu anda da bir hedefim var ve bu hedefime ulaşmak için daha çok çalışacağım. Sizde hedeflerinizin üstüne gidin ve başardığınızda başarma duygusunu yaşayın. Bu sadece futbol için geçerli değil hayatta da bu böyledir. Ben her zaman Fenerbahçe kalesine geçmeyi düşündüm, milli takım kalesine geçmeyi ve son olarak Fatih Karagümrük teknik direktörü olmayı istedim ve başardım. Futbolculuk dönemimi bitirmeye yakın Karagümrük’ten kalecilik teklifi aldım. Gerçekten de çok istedim ama olmadı. Sonunda teknik direktör olarak yer aldım. Yeter ki isteyin başarı ardından geliyor" dedi.

Volkan Demirel öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
İHA
Volkan Demirel öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

"Karşımda Fenerbahçe bile olsa Karagümrük’ün başarılı olması için mücadele edeceğim"

20 senelik futbol hayatında 18 sene kalecilik ve 2 yılda antrenörlük yaptığını belirten Demirel, "Şu anda Fatih Karagümrük’te olmaktan mutluyum. Fatih Karagümrük’ün başarısı için her zaman çalışacağım. Fenerbahçe’de her zaman kalmamı istediler ama ben bir hedef belirledim ve bu hedef doğrultusunda ilerledim. Tek başıma neleri başarabileceğimi görmek istedim. Ben Fenerbahçeliyim bunu her zaman söylüyorum ama Fatih Karagümrük teknik direktörlüğü yaparken profesyonel olarak düşündüğümde karşımda Fenerbahçe bile olsa Karagümrük’ün başarılı olması için mücadele edeceğim. Takımı devre arasında aldım ve bu takımı ben kurmadım ama bizden önceki hocamızın oluşturduğu bir oyun sistemi mutlaka vardı. Baktığımızda oyunun birinci bölgesiyle alakalı bir düzenin olduğunu gördük fakat oyunun ikinci ve üçüncü bölgesi olan skora daha yakın bir takım oluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kazakistan maçında doğru olanı yaptım"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Volkan Demirel, Türkiye-Kazakistan maçı ve maç öncesi sahayı terk ettiği olayı bir kez daha değerlendirdi. Demirel, "Kimisine göre yanlış olabilir ama bence doğru bir karar aldım. Milli Takım futbolcusuna kendi tribünlerinden küfür edilmemeli. O günden sonra milli maçlar artık Anadolu’da oynanmaya başlandı. Oradaki futbolseverler milli maç hasretini giderdiler" dedi.

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