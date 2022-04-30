Volkan Demirel'den Samed Onur'a: "Aferin sana"

Fatih Karagümrük deplasmanda Süper Lig'in iddialı takımı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Samed Onur ve Karamoh'tan geldi.

Samed'den ilk gol

Karagümrük'ün 19 yaşındaki futbolcusu Samed Onur, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 80. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

Teknik direktör Volkan Demirel, gol sonrası Samed'i yanına çağırarak tebrik etti.

"Hocama söz verdim"

Samed Onur maç sonu yaptığı açıklamada, "Volkan Hocam Trabzonspor maçında bana, 'Seni oyuna sokacağım ve sen de golü atacaksın' dedi, direkten döndü o maç. Bu maçta gol atacağıma dair hocama söz verdim. Maçtan sonra bunu konuştuk" dedi.

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🔥 2002 doğumlu Samed Onur'a teknik direktörü Volkan Demirel'den tebrik! #KNYvFKG



🗣️ "Aferin sana...!" pic.twitter.com/xKL1DJAuHu — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022