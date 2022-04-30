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Spor Volkan Demirelden Samed Onura "Aferin sana"
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Volkan Demirel'den Samed Onur'a: "Aferin sana"

Karagümrük forması giyen Samed Onur, Süper Lig'deki ilk golünüattı. Teknik direktör Volkan Demirel, Konyaspor ağlarını havalandıran 19 yaşındaki oyuncuyu yanına çağırarak tebrik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden Samed Onura: Aferin sana
Gol sonrası Samed'i yanına çağırdı.

Fatih Karagümrük deplasmanda Süper Lig'in iddialı takımı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Samed Onur ve Karamoh'tan geldi.

Samed'den ilk gol

Karagümrük'ün 19 yaşındaki futbolcusu Samed Onur, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 80. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

Teknik direktör Volkan Demirel, gol sonrası Samed'i yanına çağırarak tebrik etti.

"Hocama söz verdim"

Samed Onur maç sonu yaptığı açıklamada, "Volkan Hocam Trabzonspor maçında bana, 'Seni oyuna sokacağım ve sen de golü atacaksın' dedi, direkten döndü o maç. Bu maçta gol atacağıma dair hocama söz verdim. Maçtan sonra bunu konuştuk" dedi.

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