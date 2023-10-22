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Spor

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e jest

Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e çiçek takdim edildi.

19:33 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Volkan Demirel - Edin Dzeko

Volkan Demirel - Edin Dzeko

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko çiçek takdim etti.


Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması:

"Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan, kaptanlık yapan ve futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kulübümüzün efsanelerinden şimdilerde ise Atakaş Hatayspor’u çalıştıran Volkan Demirel’i camiamız bağrına bastı. Fenerbahçemizin Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u ağırladığı maç öncesinde Takım Kaptanımız Edin Dzeko tarafından Volkan Demirel’e çiçek takdim edildi"







#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Volkan Demirel
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