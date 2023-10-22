Volkan Demirel - Edin Dzeko
Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko çiçek takdim etti.
"Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan, kaptanlık yapan ve futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kulübümüzün efsanelerinden şimdilerde ise Atakaş Hatayspor’u çalıştıran Volkan Demirel’i camiamız bağrına bastı. Fenerbahçemizin Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u ağırladığı maç öncesinde Takım Kaptanımız Edin Dzeko tarafından Volkan Demirel’e çiçek takdim edildi"