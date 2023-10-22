Volkan Demirel: "Bize böyle bir misafirperverlik gösterdikleri için Hatay adına onlara teşekkür ediyorum. Ben zaten evime geldim. Burası beni ben yapan yer. Biz de Hatay için mücadele edip puan ya da puanlar almak istiyoruz" pic.twitter.com/KpbuaVqq1l