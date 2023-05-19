Weghorst Kartal'a dönüyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta hem yurt içinde hem de yurt dışında arayışlar ve temaslar sürüyor. İngiliz medyası bu konuda çok önemli bir iddiayı haber yaptı ve siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Wout Weghorst ile ilgilendiğini belirtti.





Football Insider'ın verdiği bilgiye göre; Beşiktaş sezon ortasında yollarını ayırdığı Wout Weghorst'un transferi için yeniden İngiliz ekibi Burnley ile görüşecek. Haberde Beşiktaş'ın bu iş için gayet ciddi olduğu ve Hollandalı santrforu yeniden transfer etmek için sabırsızlandığı ifade edildi.





Yeniden kiralık





Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan ancak devre arasında Premier Lig devlerinden Manchester United teklif yapınca takımdan ayrılan Hollandalı golcü istediği performansı ortaya koyamadı. Sezon sonunda Ada ekibinden ayrılacak olan 30 yaşındaki golcünün kulübü Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





İngiliz ekibinin de yıldız oyuncuyla yola devam etmeyeceği yazılırken, siyah-beyazlıların yeniden kiralama teklifi ile devreye girdiği belirtildi.





Bu sezon Manchester United ile 28 maça çıkan 1.97'lik golcü, takımı adın 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Weghorst Beşiktaş ile toplam 18 maça çıkmış ve 9 gol 4 asistlik katkı vermişti. Hollandalı futbolcunun bonservis bedeli ise yaklaşık 10 milyon euro.



















