Weghorst olmazsa Sörloth

Beşiktaş’ta golcü arayışları devam ederken, gözler Wout Weghorts’tan gelecek habere çevrildi. 29 yaşındaki Hollandalı golcü, bugün ya da yarın siyah-beyazlılara cevap verecek. Alternatif isimler üzerinde de duran Beşiktaş’ta, teknik direktör Valerien İsmael de golcü transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

Yönetimle ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile sürekli irtibatta olan ve transfer süreçlerini yakından takip eden Fransız çalıştırıcı, “Sistemimizin sezon içerisinde sağlıklı bir şekilde işlemesi için takımın birlikte fazlaca zaman geçirmesi lazım. Oyuncuların birbirlerine uyumu da zaman alacak bir şey. O yüzden transferleri ilk kampa yetiştirebilirsek hepimiz için iyi bir sezon olur. Özellikle golcüyü kampa istiyorum” dediği öğrenildi.

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Beşiktaş, Weghorts’tan gelecek habere göre rotasını Sörloth’a çevirecek.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Yurt dışında iki kamp

Öte yandan yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak Beşiktaş, iki yurt dışı kampı gerçekleştirecek. İlk kampını Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde yapacak siyah-beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya’nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.

Siyah-beyazlılar, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçını 23 Temmuz Cumartesi günü Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile oynayacak Beşiktaş, ikinci maçında ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ın Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

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Kartal, transferlerini 5 Ağustos’a kadar bitirmek istiyor.