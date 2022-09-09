Beşiktaş'ta Weghorst endişesi

Weghorst, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ayak bileğinde sakatlık yaşadığı bildirilen Weghorst, bugünkü çalışmalara katılmadı.

Yapılacak kontrollerin ardından Hollandalı yıldızın durumunun netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond ilk kez takımla çalıştı.

Yeni transferlerimiz Nathan Redmond ile Tayfur Bingöl, takımımızla ilk antrenmanlarına çıktılar. 🦅#BJK pic.twitter.com/HQhjjS3cDF — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 9, 2022