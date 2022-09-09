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Beşiktaş'ta Weghorst endişesi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Wout Weghorst'un sakatlık yaşadığı ve tedbir amaçlı bugün yapılan idmana katılmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorst sakatlandı mı?
Weghorst, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ayak bileğinde sakatlık yaşadığı bildirilen Weghorst, bugünkü çalışmalara katılmadı.

Yapılacak kontrollerin ardından Hollandalı yıldızın durumunun netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond ilk kez takımla çalıştı.

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