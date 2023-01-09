Weghorst'ta sıcak gelişme: Ayrılık görüşmesi başladı

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş tesislerine giriş yaptı.
TRT Spor'un aktardığı habere göre Cziommer, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Hollandalı golcünün takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşecek.
Weghorst, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından siyah-beyazlı tribünlere veda etmişti.
30 yaşındaki yıldızın Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi gündemde.
Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Wout Weghorst, Kasımpaşa maçı sonrasında duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/C5hBmSQGG8
Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Wout Weghorst, Kasımpaşa maçı sonrasında duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/C5hBmSQGG8— SPOR (@yenisafakspor) January 7, 2023