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Weghorst'ta sıcak gelişme: Ayrılık görüşmesi başladı

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Wout Weghorst'un menajeri, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

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Weghorstta sıcak gelişme: Ayrılık görüşmesi başladı
Weghorst, Kasımpaşa maçında taraftara veda etti.

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş tesislerine giriş yaptı.

TRT Spor'un aktardığı habere göre Cziommer, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Hollandalı golcünün takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşecek.

Weghorst, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından siyah-beyazlı tribünlere veda etmişti.

30 yaşındaki yıldızın Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi gündemde.

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