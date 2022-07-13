Spor Weghorstu kimse durduramadı
FUTBOL FUTBOL

Weghorst'u kimse durduramadı

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, idmanda yapılan Amerikan futbolu müsabakasında dikkati çeken bir performans sergiledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorstu kimse durduramadı
Weghorst hızıyla dikkati çekti.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre koşu ve istasyon çalışması yaptıktan sonra, iki takım halinde Amerikan futbolu oynadı.

Yeni transferlerden Wout Weghorst, Amerikan futbolunda yetenekleriyle ön plana çıktı.

Hızı ve gücüyle rakiplerini geçen Hollandalı futbolcu, takımına üst üste sayılar kazandırdı.

İşte Weghorst'un idmandaki o performansı:

Ceyhun Kazancı Weghorst'un satın alma opsiyonunu açıkladı
SPOR
Ceyhun Kazancı Weghorst'un satın alma opsiyonunu açıkladı
Komandolardan nefes kesen hazırlık

Komandolardan nefes kesen hazırlık

Dosta güven, düşmana korku veriyorlar.
Dört milyon kişi yararlanacak

Dört milyon kişi yararlanacak

​Devlet geri ödemesiz 15 milyarlık destek verecek.
İstanbulda tahıl koridoru zirvesi başladı

​Yüzde yüz yerli ve milli: Donanmanın en modern platformu olacak.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

1955 model klasik otomobili 6 senede ahırda restore etti.

Araç sahipleri dikkat: Uzaktan kumanda hilesiyle çalıyorlar.

​Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk Kabine'de gündeme getireceğiz
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.