Spor Weghorstun eli kulağında
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Weghorst’un eli kulağında

Siyah-beyazlı kulübün her konuda anlaşma sağladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un hafta başında İstanbul'da olacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Weghorst’un eli kulağında
1.97 boyundaki Weghorst, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı ve önceki gün İstanbul’da olması beklenen Wout Weghorst’ta yaşanan gecikmenin kulübüyle olan zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların, kiralık olarak kadroya katacağı oyuncu için bonservisini elinde tutan İngiliz ekibi Burnley ile aradaki sorunu çözüme kavuşturup transferi açıklaması bekleniyor.

Hollandalı golcünün hafta başında İstanbul’da olacağı kaydedildi.

Kartal’ın, İngiltere’de Everton forması giyen eski golcüleri Cenk Tosun’a da 1+1 yıllık imza attıracakları belirtildi.

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