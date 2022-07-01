Weghorst’un eli kulağında

Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı ve önceki gün İstanbul’da olması beklenen Wout Weghorst’ta yaşanan gecikmenin kulübüyle olan zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların, kiralık olarak kadroya katacağı oyuncu için bonservisini elinde tutan İngiliz ekibi Burnley ile aradaki sorunu çözüme kavuşturup transferi açıklaması bekleniyor.

Hollandalı golcünün hafta başında İstanbul’da olacağı kaydedildi.

Kartal’ın, İngiltere’de Everton forması giyen eski golcüleri Cenk Tosun’a da 1+1 yıllık imza attıracakları belirtildi.

İsmi Beşiktaş ile anılan Weghorst, diğer isimler kadar etki yapar mı❓ pic.twitter.com/09lYmVarl9 REKLAM June 17, 2022