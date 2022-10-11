Beşiktaş'ta çare yeniden Weghorst

Beşiktaş, 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından Giresunspor’u yenerek nefes alsa da, ortaya konulan mücadele camiayı memnun etmedi. Teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden ilk haftalardaki beğeni toplayan oyununa dönmek için çaba gösterecek.

Weghorst’tan yeteri kadar yararlanamadığı için eleştirilen Fransız çalıştırıcı, diğer hücum oyuncularını Hollandalı yıldıza daha yakın oynatacak. Şu ana kadar çıktığı 9 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans gösteren ve bu istatistiği de kendisine yakın oynayan oyuncularla yapan 30 yaşındaki golcü de, Ismael’den kendisine yaklaşılması talebinde bulundu.

Bu arada Ismael, Saiss ve Emrecan’ın sakatlığı nedeniyle Trabzonshpor maçında Tayyip Talha’nın yanında stoperde kimi oynatacağını düşünüyor. Siyah-beyazlılarda Montero, Welinton ve Necip adaylar arasında.

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SPOR Ismael'den Weghorst'a: Böyle devam et