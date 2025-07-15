Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı

Açıklamada görüşüne yer verilen Jessey Sneijder, "Rüyam gerçek oldu. Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor, aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı. Gelişimime devam etmek ve her şeyden önce gelecek sezon mümkün olduğunca çok süre almak istiyorum." yorumunu yaptı.