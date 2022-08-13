West Ham'ın Szalai ısrarı

Fransız stoperi Isso Diop’u 15 milyon Pound karşılığında Fulham’a satan İngiltere Premier lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’yi transfer etmek için harekete geçti.

Diop’u satan ve Nayef Aguerd’in de sakatlığı nedeniyle stoper mevkiine transfer yapmak isteyen West Ham United’ın stoper arayışında ve transfer listesinde Szalai yer alıyor. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı ve iki kulübün pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Attila Szalai için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde West Ham United’ın ise 17.5 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği belirtildi.

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Szalai de Premier Lig'i istiyor

Macar stoper de kariyerini Premier Lig’de sürdürmek istiyor. Attila Szalai’nin, EURO 2020’de ve haziran ayında İngiltere’ye karşı oynanan maçta iyi bir oyun ortaya koyduğu ve bu performansın transfer için referans olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Rus ekibi Zenit’in de Attila Szalai için 15 milyon Euro’ya yakın bir teklif sunduğu belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe’ye, Ocak 2021’de Apollon Limassol’dan transfer olan Attila Szalai’nin sarı-lacivertli ekiple 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.