William Carvalho'da kritik hafta

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarılacivertli takımın ön libero listesinde ilk sırada yer alan William Carvalho’nun transferinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe 2.5 milyon euro önerdi

Fenerbahçe, Portekiz Milli Takımı kampının sona ermesiyle Carvalho ile bir görüşme yapacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüpten 3.5 milyon euro yıllık ücret isterken, Fenerbahçe ise 2.5 milyon euro önerdi. Sarı-lacivertliler, bu hafta içinde transferi bitirmek için masaya oturacak.

Jesus'un Bruno ısrarı

Teknik direktör Jorge Jesus’un sol kanattaki ilk tercihi ise Flamengo’dan eski öğrencisi Bruno Henrique. Sarılacivertliler, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile büyük oranda anlaşırken, bonservis pazarlıkları sürüyor. Brezilya ekibi, Bruno için 5.5 milyon euro istiyor.

SPOR Lincoln Henrique Fenerbahçe'de