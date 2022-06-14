William Carvalho'da kritik hafta

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarılacivertli takımın ön libero listesinde ilk sırada yer alan William Carvalho’nun transferinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe 2.5 milyon euro önerdi
Fenerbahçe, Portekiz Milli Takımı kampının sona ermesiyle Carvalho ile bir görüşme yapacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüpten 3.5 milyon euro yıllık ücret isterken, Fenerbahçe ise 2.5 milyon euro önerdi. Sarı-lacivertliler, bu hafta içinde transferi bitirmek için masaya oturacak.
- Jesus'un Bruno ısrarı
- Teknik direktör Jorge Jesus’un sol kanattaki ilk tercihi ise Flamengo’dan eski öğrencisi Bruno Henrique. Sarılacivertliler, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile büyük oranda anlaşırken, bonservis pazarlıkları sürüyor. Brezilya ekibi, Bruno için 5.5 milyon euro istiyor.
✍Portekiz basını Fenerbahçe'nin Braga forması giyen Al Musrati'yi istediğini yazdı. 26 yaşındaki oyuncu için Fulham ve Real Betis de devrede.
💥Fakat Fenerbahçe'nin bu mevkii için ilk tercihi Al Musrati değil William Carvalho. Hatta önümüzdeki hafta Betis ile görüşme yapılacak. https://t.co/8Chw40n9gR
✍Portekiz basını Fenerbahçe'nin Braga forması giyen Al Musrati'yi istediğini yazdı. 26 yaşındaki oyuncu için Fulham ve Real Betis de devrede.