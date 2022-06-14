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William Carvalho'da kritik hafta

Fenerbahçe’nin ön libero transferi için listesinin ilk sırasında yer alan William Carvalho’nun durumunun bu hafta netlik kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz Milli Takımı’nın kampının bitmesiyle birlikte oyuncuyla bir araya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
William Carvalhoda kritik hafta
Transfermarkt verilerine göre William Carvalho'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarılacivertli takımın ön libero listesinde ilk sırada yer alan William Carvalho’nun transferinin bu hafta netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe 2.5 milyon euro önerdi

Fenerbahçe, Portekiz Milli Takımı kampının sona ermesiyle Carvalho ile bir görüşme yapacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüpten 3.5 milyon euro yıllık ücret isterken, Fenerbahçe ise 2.5 milyon euro önerdi. Sarı-lacivertliler, bu hafta içinde transferi bitirmek için masaya oturacak.

  • Jesus'un Bruno ısrarı
  • Teknik direktör Jorge Jesus’un sol kanattaki ilk tercihi ise Flamengo’dan eski öğrencisi Bruno Henrique. Sarılacivertliler, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile büyük oranda anlaşırken, bonservis pazarlıkları sürüyor. Brezilya ekibi, Bruno için 5.5 milyon euro istiyor.

Lincoln Henrique Fenerbahçe'de
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Lincoln Henrique Fenerbahçe'de

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