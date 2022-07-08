Spor Wilshere kramponlarını astı
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Wilshere kramponlarını astı

İngiliz yıldız futbolcu Jack Wilshere, 30 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Wilshere kramponlarını astı
Arsenal formasıyla 197 maça çıkmıştı.

Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, Bolton Wanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı.

Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.

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