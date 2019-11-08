Wolfsberger-Başakşehir: 0-3

UEFA Avrupa Ligi j Grubu'ndaki 4. maçında Wolfsberger'e konuk olan Başakşehir rakibini 3-0'la geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi. Başakşehir galibiyete Visca ve Crivelli'nin (2) ile golleri ile gitti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7 yaptı.

Karşılaşmadan dakikalar;

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

36. dakikada Marcel Ritzmaier’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier’in şutu defanstan geri döndü.

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michael Liendl’nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içinde Rnic’in yaptığı müdahale sonrası Skrtel yerde kaldı. Hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

73. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL!

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın yerden pasında Crivelli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

GOL!

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası ortasında Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3