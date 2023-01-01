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Spor
ÖZET | Wolverhampton - Liverpool: 0-1
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton'ı 1-0 yenen Liverpool, tur atladı. 4. Tur'a yükselen Liverpool'un rakibi Brighton Hove Albion ile karşılaşacak. Wolverhampton - Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
9:35 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Liverpoollu oyuncuların gol sevinçleri

Liverpoollu oyuncuların gol sevinçleri

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi. İlk maç 2-2 sona ermişti ve bu sonuçla birlikte Wolverhampton, turnuvaya veda etti.


Liverpool'un rakibi Brighton


Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.


Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.


Wolverhampton - Liverpool maç özeti izle




#İngiltere Federasyon Kupası
#Liverpool
#Wolverhampton
1 saat önce
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ÖZET | Wolverhampton - Liverpool: 0-1
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