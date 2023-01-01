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Liverpoollu oyuncuların gol sevinçleri
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi. İlk maç 2-2 sona ermişti ve bu sonuçla birlikte Wolverhampton, turnuvaya veda etti.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. dakikada Harvey Elliott'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 4. tura yükseldi.
Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.