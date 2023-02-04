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Spor

ÖZET | Wolverhampton-Liverpool: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu. İngiliz devi ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Ev sahibi ise bu sene ilk kez bir maçta 3 gol attı. Wolverhampton-Liverpool maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:49 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Liverpool son dört maçta sadece 1 puan alabildi

Liverpool son dört maçta sadece 1 puan alabildi

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadele 3-0 Wolves üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 5. dakikada Matip (K.K), 12. dakikada Dawson ve 71. dakikada Neves'ten geldi.

Bu sezon 8 kez ilk yarıları geride kapatan Liverpool, ligin en az gol atan takımı olan Wolves'dan fark yemiş oldu.

Liverpool baş aşağı

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde çıktığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş oldu. Aynı zamanda diğer maçta da beraberlik alan Kırmızılar, 4 maçtır kazanamıyor.

Bu 4 maçta 9 gol yiyen Liverpool, sadece 1 gol bulabildi.

Wolves puanını 20'ye yükseltti. Liverpool ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında ezeli rakibi Everton ile karşılaşacak. Wolves ise aynı haftada Southampton deplasmanına gidecek.

Wolverhampton-Liverpool maç özeti


#Wolverhampton
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce
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ÖZET | Wolverhampton-Liverpool: 3-0
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