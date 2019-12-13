Wolves-Beşiktaş: 4-0

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, son maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş, 12 dakika içinde yediği gollerle 4-0 mağlup oldu.

Wolverhampton'da 56. dakikada oyuna giren Diogo Jota; 58., 63. ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken İngiliz ekibinin diğer golü de 67. dakikada Dendoncker'den geldi.