UEFA AVRUPA LİGİ

Wolves-Beşiktaş: 4-0

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, K Grubu'ndaki son maçında Wolverhampton'a deplasmanda 11 dakikada yediği gollerle 4-0 mağlup oldu ve grubunu 3 puanla son sırada tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Beşiktaşlı oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: Reuters

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, son maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş, 12 dakika içinde yediği gollerle 4-0 mağlup oldu.

Wolverhampton'da 56. dakikada oyuna giren Diogo Jota; 58., 63. ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken İngiliz ekibinin diğer golü de 67. dakikada Dendoncker'den geldi.

  • Beşiktaş, bu sonuçla 3 puanda kalarak grubunu son sırada tamamlarken Wolverhampton ise 13 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

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