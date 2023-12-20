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Spor

Wushu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Wushu Federasyonu tarafından 14-17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 1. Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. 19 ülkeden 650 sporcunun katıldığı şampiyona Wushu Milli Takımı toplamda 276 altın, 106 gümüş, 90 bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi
13:31 - 20/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Wushu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Wushu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

1. Avrupa Wushu Şampiyonası 14-17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. Turnuvada, Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Toplamda 19 ülkeden 650 sporcu bu turnuvaya katılırken, Wushu Milli Takımımız 276 altın, 106 gümüş, 90 bronz madalya kazandı.


Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden; Adile Kurt 70 kiloda, Senanur Yıkılmaz ise 52 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Naciye Nur Akbaş 60 kilo Avrupa 2.si ourken, Ecem Doğan da 56 kilo Avrupa 3.sü olarak bayrağımızı göndere taşıdı.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, yaptığı açıklamada, bu sporun Avrupa'da gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Wushunun potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Akyüz, "Bu spor, dünyada ve Avrupa'da daha popüler hale gelebilir. Türkiye'de wushu çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Biz, dünyada ve Avrupa'da bu sporun gelişmesi için çalışıyoruz fakat bazı ülkeler bu çalışmamıza engel oluyor. Engellere rağmen bu organizasyona katılım gayet iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.


"Türkiye, liderlik yapıyor ve adaleti sağlıyor"

Türkiye'nin lider özelliğine vurgu yapan Akyüz, "Avrupalılar, birbirleriyle sürekli kavga ediyor. Zaten bu yüzden eski federasyon kapandı. Aslında 17. şampiyona düzenlenecekti. Eski federasyon kapandığı için bu organizasyon birinci şampiyona sayıldı. Umarım aynı hatalar yapılmaz. Türkiye, hata yapmıyor. Türkiye, liderlik yapıyor ve adaleti sağlıyor." diye konuştu.


Akyüz, "Avrupa'daki ülkeler arasında en başarılı ekip biziz. Takım olarak bütün kategorilerde birinciyiz. Türkiye, lider bir ülke. Türkiye, sporda ve wushuda bu liderliğini gösteriyor. Umarım ileride dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alırız." ifadelerini kullandı.


#Wushu
#Wushu Milli Takımı
#Türkiye
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